Россия ввела комендантский режим в пограничных с Эстонией районах 22.09.2026, 9:17

Фото: ERR

Таллинн предостерег о «необычной практике».

Россия ввела на десять дней комендантский режим в Кингисеппском и Сланцевском районах на границе с Эстонией, недалеко от Нарвы. Этот режим ограничивает передвижение и пребывание людей в приграничной зоне.

Об этом сообщает ERR.

Так, в пятикилометровой приграничной зоне России действуют более строгие ограничения, чем в Эстонии. С 16 по 26 сентября ФСБ ввела дополнительные временные запреты на пребывание и передвижение. Если на эстонском берегу реки Нарвы рыбаки могут ловить рыбу, то на российском находиться запрещено.

«Южнее Нарвского водохранилища запрещено любое передвижение по реке на плавсредствах, а также пребывание людей на берегу. В темное время суток за пределами населенных пунктов запрещено находиться в этой зоне, в том числе на транспортных средствах. Кроме того, в пятикилометровой зоне вдоль границы запрещена охота», — сказал представитель эстонской пограничной службы Андрис Вильцин.

Вильцин подчеркнул, что такие меры не являются обычной практикой, однако исключительными их тоже нельзя назвать. По его словам, Департамент полиции и пограничной охраны вместе с другими ведомствами следит за ситуацией на восточной границе Эстонии и готов при необходимости отреагировать на возможные инциденты. Представитель пограничной службы предположил, что ужесточение мер может свидетельствовать об определенной неуверенности российской стороны, озабоченной безопасностью своей границы.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро также заявил, что прямой опасности для страны нет, а оценка угрозы не изменилась, поэтому Эстония не будет предпринимать никаких действий со своей стороны. Он добавил, что звучали предположения о возможной общей мобилизации в России и что страна находится в тяжелом положении.

Российская сторона утверждает, что цель ограничений — усиление охраны государственной границы. Накануне один человек незаконно пересек границу из России в Эстонию, его задержали. В пограничной службе Эстонии отмечают, что полностью перекрыть границу такой протяженности и предотвратить все незаконные переходы практически невозможно.

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