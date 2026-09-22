Бывший президент ФИДЕ Илюмжинов рассказал о контактах с инопланетянами 5 22.09.2026, 8:56

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Кирсан Илюмжинов

Российский экс-чиновник утверждает, что в 1997 году пришельцы доставили его на корабль.

Бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов в очередной раз поднял тему контактов с внеземными цивилизациями. В интервью Ксении Собчак он заявил, что его окружение проявляет к этому неожиданный интерес.

По словам Илюмжинова, десятки знакомых обращаются к нему с одним и тем же вопросом: когда за ним снова прилетят и можно ли отправиться вместе. Некоторые, по его утверждению, мотивируют это тем, что привычная жизнь наскучила даже при значительном достатке. «У тебя миллиард, зачем тебе туда?» — «Да уже всё надоело, хоть там посмотрю», — передал он диалог в беседе с Собчак.

Отдельно Илюмжинов коснулся темы иностранных лидеров, якобы имевших контакты с неопознанными объектами. Имя он называть отказался, но при уточнении указал на Южную Корею. По его словам, о произошедшем ему рассказывала супруга этого политика, которая знала подробности. Экс-глава ФИДЕ утверждает, что супруги обсуждали с ним этот опыт, а сам политик предостерегал жену от публичных заявлений из-за приближавшихся парламентских выборов.

Илюмжинов также связал свои заявления с готовностью пожертвовать карьерой. Он назвал публичное признание «политическим самоубийством» и заявил, что был готов оставить посты президента ФИДЕ и главы Калмыкии, чтобы человечество осознало: оно не одиноко во Вселенной.

Это не первое подобное выступление Илюмжинова. Ранее он рассказывал о предполагаемом контакте 1997 года, когда его якобы доставили на корабль пришельцев в желтых скафандрах.

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