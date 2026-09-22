В Мяделе яблоня зацвела в конце сентября

В Мяделе яблоня зацвела в конце сентября4
- 22.09.2026, 8:26
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Фотофакт.
Цветущее дерево заметили в Мяделе, пишет narachanka.by.
Почти весенняя картина нарисовалась в переулке Набережном.
На яблоне появились цветы в конце сентября.
Местные жители гадают, что же произошло с природой.
Удивительное для наших широт явление сфотографировала в своем дворе мядельчанка Екатерина Климович.
Почему дерево на расцвело, ответила биолог Тереза Лаздовская.
Она пояснила, что причина кроется в резком изменении погоды. И напомнила, что в конце августа стояла жара, а после пришли резкое похолодание и ливни.
«Дело в том, что при очень высокой температуре воздуха и отсутствии дождей дерево как будто замирает, многие жизненные процессы в нем приостанавливаются. А когда температура становится умеренной и появляется достаточно влаги, вегетация возобновляется», – отметила биолог.
Тогда сады смогут снова зацвести. Особенно чутко реагируют на изменение погоды молодые побеги.
В целом же для Беларуси цветение плодовых деревьев осенью нередкое явление.
Правда, чаще всего оно встречается на Брестчине. В этот же раз произошло на севере Минщины.