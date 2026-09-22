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В Мяделе яблоня зацвела в конце сентября

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  • 22.09.2026, 8:26
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В Мяделе яблоня зацвела в конце сентября

Фотофакт.

Цветущее дерево заметили в Мяделе, пишет narachanka.by.

Почти весенняя картина нарисовалась в переулке Набережном.

На яблоне появились цветы в конце сентября.

Местные жители гадают, что же произошло с природой.

Удивительное для наших широт явление сфотографировала в своем дворе мядельчанка Екатерина Климович.

Почему дерево на расцвело, ответила биолог Тереза Лаздовская.

Она пояснила, что причина кроется в резком изменении погоды. И напомнила, что в конце августа стояла жара, а после пришли резкое похолодание и ливни.

«Дело в том, что при очень высокой температуре воздуха и отсутствии дождей дерево как будто замирает, многие жизненные процессы в нем приостанавливаются. А когда температура становится умеренной и появляется достаточно влаги, вегетация возобновляется», – отметила биолог.

Тогда сады смогут снова зацвести. Особенно чутко реагируют на изменение погоды молодые побеги.

В целом же для Беларуси цветение плодовых деревьев осенью нередкое явление.

Правда, чаще всего оно встречается на Брестчине. В этот же раз произошло на севере Минщины.

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