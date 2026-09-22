закрыть
22 сентября 2026, вторник, 9:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Китае двух генералов изгнали из армии и партии за нелояльность

2
  • 22.09.2026, 8:29
  • 1,434
В Китае двух генералов изгнали из армии и партии за нелояльность
Чжан Юся
Фото: Luong Thai Linh/Shutterstock

Сейчас они находятся под следствием.

Зампред Центрального военного совета КНР Чжан Юся и член военсовета, начальник Объединенного штаба Лю Чжэньли исключены из рядов Коммунистической партии (КПК) и Народной освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет Reuters.

«Политические и экономические правонарушения были переплетены, а коррумпированное самообогащение сосуществовало с неисполнением служебных обязанностей и злоупотреблением служебным положением»,— сообщило политбюро после заседания во главе с Си Цзиньпином.

Расследование в отношении генералов началось в январе. В конце августа генералов исключили из состава Центральной военной комиссии. Генералам вменяется в вину отход от линии КПК, создание клик и фракций, неспособность обеспечить строгую партийную дисциплину, надзор за персоналом и членами семей, а также коррупция. Агентство отмечает, что Чжан Юся являлся одним из немногих офицеров с реальным боевым опытом и долгое время считался приближенным Си Цзиньпина.

С момента прихода к власти в 2012 году лидер КНР Си Цзиньпин инициировал одну из самых масштабных в современной истории страны кампаний по борьбе с коррупцией и нарушениями дисциплины. Миллионы сотрудников бюрократической системы Китая угодили под расследования, были выявлены и зачищены десятки высокопоставленных партийных, правительственных и военных чиновников. В последние годы чистка идет, в основном, среди военных. В результате из семи членов прежнего военного совета остались всего две активные фигуры, включая самого Си Цзиньпина, подсчитал Reuters.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко