В Китае двух генералов изгнали из армии и партии за нелояльность 2 22.09.2026, 8:29

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Чжан Юся

Фото: Luong Thai Linh/Shutterstock

Сейчас они находятся под следствием.

Зампред Центрального военного совета КНР Чжан Юся и член военсовета, начальник Объединенного штаба Лю Чжэньли исключены из рядов Коммунистической партии (КПК) и Народной освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет Reuters.

«Политические и экономические правонарушения были переплетены, а коррумпированное самообогащение сосуществовало с неисполнением служебных обязанностей и злоупотреблением служебным положением»,— сообщило политбюро после заседания во главе с Си Цзиньпином.

Расследование в отношении генералов началось в январе. В конце августа генералов исключили из состава Центральной военной комиссии. Генералам вменяется в вину отход от линии КПК, создание клик и фракций, неспособность обеспечить строгую партийную дисциплину, надзор за персоналом и членами семей, а также коррупция. Агентство отмечает, что Чжан Юся являлся одним из немногих офицеров с реальным боевым опытом и долгое время считался приближенным Си Цзиньпина.

С момента прихода к власти в 2012 году лидер КНР Си Цзиньпин инициировал одну из самых масштабных в современной истории страны кампаний по борьбе с коррупцией и нарушениями дисциплины. Миллионы сотрудников бюрократической системы Китая угодили под расследования, были выявлены и зачищены десятки высокопоставленных партийных, правительственных и военных чиновников. В последние годы чистка идет, в основном, среди военных. В результате из семи членов прежнего военного совета остались всего две активные фигуры, включая самого Си Цзиньпина, подсчитал Reuters.

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