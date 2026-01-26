3 мая 2026, воскресенье, 13:46
Генерал бросил вызов Си Цзиньпину?

  • 26.01.2026, 17:35
Чжан Юся
Фото: Luong Thai Linh/Shutterstock

Речь идет не просто о коррупции.

В Китае расследование в отношении генерала Чжан Юся, одного из самых влиятельных военных страны и давнего соратника председателя КНР Си Цзиньпина, стало шоком даже для опытных наблюдателей за китайской политикой. Еще недавно Чжан считался самым доверенным человеком Си в Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а теперь он стал самым громким примером утраты доверия со стороны лидера страны, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

О начале расследования Министерство обороны КНР объявило в выходные. Генералу вменяются «серьезные нарушения закона и политической дисциплины». Под проверкой также оказался другой высокопоставленный военный — генерал Лю Чжэньли. Официальные формулировки расплывчаты, однако редакционная статья в китайской газете Liberation Army Daily прямо указала на обвинения в коррупции и, что важнее, в нелояльности Си Цзиньпину.

По версии издания, действия Чжан Юся и Лю Чжэньли «подорвали абсолютное руководство партии над армией» и нанесли ущерб боеготовности НОАК. Эксперты считают, что речь идет не просто о борьбе с коррупцией, а о личном конфликте и предполагаемом вызове власти Си.

Чжан Юся — ветеран боевых действий, участник китайско-вьетнамской войны 1979 года и один из немногих действующих китайских генералов с реальным боевым опытом. Он занимал пост заместителя председателя Центрального военного совета КНР, фактически будучи вторым человеком в армии. Его тесные связи с Си Цзиньпином, общие «революционные» корни и ключевая роль в военной реформе делали его, как считалось, неприкосновенным.

Однако, по мнению аналитиков, именно концентрация власти и растущая подозрительность Си могли сыграть решающую роль. Некоторые эксперты не исключают, что китайский лидер увидел в генерале слишком влиятельную фигуру. В СМИ также появились неподтвержденные сообщения о возможной утечке секретной информации.

Если обвинения будут официально предъявлены, Чжан Юся, как ожидается, предстанет перед закрытым военным судом. Его падение, отмечают наблюдатели, демонстрирует хрупкость позиций даже самых приближенных к Си представителей элиты и усиливает атмосферу страха и неопределенности в высших эшелонах власти КНР.

