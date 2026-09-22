Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20 в США

Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20 в США3
- 22.09.2026, 10:10
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«Большая двадцатка» соберется 14-15 декабря в Майами.
Диктатор России Владимир Путин не планирует участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) в США. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
При этом, отмечает агентство, Путин поедет на саммит АТЭС. В 2026 году на форуме будет председательствовать Китай, саммит пройдет в городе Шэньчжэнь 18–19 ноября. Российский лидер планирует лично участвовать во встрече впервые с 2017 года, пишет Bloomberg.
Летом посол по особым поручениям МИДа Марат Бердыев сообщал, что Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС.
В апреле Washington Post сообщала, что президент США Дональд Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20. Последний запланирован на 14–15 декабря. В начале сентября Трамп заявил, что пока «не думал», приглашать ли российского коллегу на саммит G20. В последний раз они лично встречались на саммите в Анкоридже в августе прошлого года.
И Китай, и США — участники форума АТЭС. В Кремле не исключали, что Путин, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако таких планов нет.