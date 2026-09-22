США восстановят военную базу времен холодной войны в Гренландии 2 22.09.2026, 10:24

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И откроют еще одну.

США планируют восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии и создать еще одну на восточном побережье острова, сообщили Reuters осведомленные источники. Речь идет о Нарсарсуаке на юге Гренландии, где в 1950-х годах располагалась американская база Bluie West One, и о Местерсвиге на востоке. Последнюю сейчас использует датский спецназ — элитный лыжный патруль «Сириус», который охраняет необитаемые районы.

На минувших выходных президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с Данией и Гренландией, которое, по его словам, предоставило Соединенным Штатам «постоянный контроль» над безопасностью острова. Он пояснил, что договоренность не позволит противникам Вашингтона размещать в Гренландии военные базы и запретит «чувствительные инвестиции» без письменного одобрения США. Текст соглашения до сих пор не был обнародован. По словам источников Reuters, его детали будут окончательно согласованы перед подписанием, которое должно пройти на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В Копенгагене подчеркнули, что документ передаст вопросы безопасности в Арктике под надзор НАТО, а не оставит их исключительно в ведении США и Дании.

Гренландия была датской колонией до 1979 года, когда обрела ограниченное самоуправление. В 2009 году она получила автономию, но осталась частью королевства. На данный момент на космической базе Питуффик в Гренландии дислоцированы более 100 американских военнослужащих — объект находится в ведении США со времен Второй мировой войны. Как напоминает Reuters, в период холодной войны США содержали в Гренландии 17 военных объектов и более 10 тыс. военнослужащих.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что Дания не может обеспечить безопасность Гренландии, которая, по его словам, необходима США для национальной обороны. Трамп утверждал, что остров «окружен российскими и китайскими судами». При этом глава Белого дома заверял, что не намерен устанавливать контроль над островом военным путем. «Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить», — говорил Трамп.

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