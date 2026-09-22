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В Беларуси закрывается популярная сеть магазинов товаров для дома

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  • 22.09.2026, 9:55
  • 11,712
В Беларуси закрывается популярная сеть магазинов товаров для дома
Фото: Яндекс карты

Большинство магазинов уже прекратили работу.

В Беларуси уходит с рынка известная сеть товаров для дома. Речь идет о ретейлере VDOM, большинство магазинов которого уже прекратили работу.

Остановила компания и онлайн-продажи. Интернет-магазин больше не принимает заказы, обратил внимание Office Life.

Сворачивать розничную сеть VDOM начал еще в конце мая. Тогда компания объявила распродажу со скидками до 70%, после чего магазины стали постепенно закрываться.

Основная волна пришлась на август. За месяц прекратили работу точки в Гродно, Молодечно, Жодино и Гомеле, а также три магазина в Минске.

Процесс продолжился и в сентябре. VDOM закрыл магазины в Гомеле, Бобруйске, Речице и Витебске.

После этого ретейлер объявил финальную распродажу, увеличив скидки до 70–90%.

Сейчас у сети остаются лишь две работающие точки. Обе находятся в Минске: в ТЦ «Спектр» и ТРЦ «Тивали». Однако последняя закроется уже 23 сентября.

О причинах ухода с рынка в компании пока не рассказали. Никаких пояснений по этому поводу нет ни на сайте VDOM, ни в его социальных сетях.

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