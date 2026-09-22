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Британия впервые запустила торпеду с подводного дрона

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  • 22.09.2026, 9:46
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Британия впервые запустила торпеду с подводного дрона
Фото: коллаж RuNews24.ru

Это оружие предназначено для поражения кораблей и глубоководных подводных лодок.

Британские военные впервые запустили тяжелую торпеду с беспилотного подводного аппарата, сообщила газета The i Paper.

Торпеда была выпущена в территориальных водах Великобритании с 12-метрового подводного беспилотника ВМС США «Экскалибур». Это оружие, разработанное совместно США и Австралией, предназначено для поражения кораблей и глубоководных подводных лодок.

Испытание провели Великобритания и США в рамках оборонного партнерства AUKUS с Австралией, которая разрабатывает подводные лодки нового поколения, системы искусственного интеллекта и беспилотные подводные аппараты. Это первый случай запуска торпеды с беспилотного подводного аппарата, а не с обычной подводной лодки с экипажем.

Беспилотник «Экскалибур» который в настоящее время проходит морские испытания, был построен в Плимуте и может управляться дистанционно на расстоянии почти 10 000 миль.

Правительство назвало успешное испытание «значительным прорывом» для евроатлантической безопасности и подводных возможностей НАТО.

Великобритания смещает фокус с крупных и дорогих военных платформ к массовому развертыванию беспилотников, автономных систем и ускоренных циклов боевых инноваций. Власти вложат более £5 млрд в боевые дроны, ускорят их массовое производство и внедрение ИИ, а также сформируют гибридный флот. В рамках плана по модернизации Вооруженных сил Великобритании Лондон намерен профинансировать крупнейший в Европе испытательный центр дронов и создать целевую группу для «постоянного наращивания производства», чтобы ускорить поставки БПЛА британским военным.

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