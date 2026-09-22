Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Сингапуре
- 22.09.2026, 9:22
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Белоруска с «баранкой» обыграла экс-россиянку Дарью Касаткину.
Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно начала выступление на турнире категории WTA-500 в Сингапуре с призовым фондом $1,2 млн.
В поединке первого раунда белоруска, занимающая 132-е место в мировом рейтинге, переиграла в двух партиях представительницу Австралии Дарью Касаткину, у которой 84-я позиция, - 7:5, 6:0. Александра Саснович не допустила ни одной двойной ошибки на подачах и оформила четыре эйса. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Во втором раунде соперницей Саснович будет пятая ракетка планеты россиянка Мирра Андреева, посеянная на этом турнире под первым номером. До этого они встречались лишь однажды - в 2024 году в 1/8 финала турнира в Румынии Андреева одержала победу - 6:1, 6:3. Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября. Чемпионка заработает $185,5 тыс. и 500 рейтинговых очков.