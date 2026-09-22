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Эрдоган призвали упразднить право вето в ООН

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  • 22.09.2026, 9:27
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Эрдоган призвали упразднить право вето в ООН
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции считает, что международные кризисы не должны зависеть от решений «нескольких столиц».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН (СБ ООН) и упразднить право вето. Об этом он написал в своей статье для Bloomberg.

По его словам, нынешняя структура Совбеза по-прежнему отражает расстановку сил, сложившуюся после Второй мировой войны, и больше не соответствует современным условиям. Эрдоган считает, что международные кризисы не должны зависеть от решений «нескольких столиц», а ответственность за них должна распределяться между большим числом государств.

«Отмена права вето должна стать как отправной точкой, так и основополагающей стратегической целью любой содержательной реформы. Реформа не может заключаться в распространении той же привилегии на другие государства», — заявил он.

Эрдоган предложил перейти к системе, при которой состав Совбеза избирался бы Генеральной Ассамблеей ООН на ограниченный срок и на ротационной основе.

Право вето имеют пять постоянных членов СБ ООН — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Любой из них может заблокировать содержательную резолюцию Совбеза, проголосовав против нее.

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