Эрдоган призвали упразднить право вето в ООН 10 22.09.2026, 9:27

4,894

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции считает, что международные кризисы не должны зависеть от решений «нескольких столиц».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН (СБ ООН) и упразднить право вето. Об этом он написал в своей статье для Bloomberg.

По его словам, нынешняя структура Совбеза по-прежнему отражает расстановку сил, сложившуюся после Второй мировой войны, и больше не соответствует современным условиям. Эрдоган считает, что международные кризисы не должны зависеть от решений «нескольких столиц», а ответственность за них должна распределяться между большим числом государств.

«Отмена права вето должна стать как отправной точкой, так и основополагающей стратегической целью любой содержательной реформы. Реформа не может заключаться в распространении той же привилегии на другие государства», — заявил он.

Эрдоган предложил перейти к системе, при которой состав Совбеза избирался бы Генеральной Ассамблеей ООН на ограниченный срок и на ротационной основе.

Право вето имеют пять постоянных членов СБ ООН — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Любой из них может заблокировать содержательную резолюцию Совбеза, проголосовав против нее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com