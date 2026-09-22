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На кладбище в Румынии нашли братскую могилу с телами умерших от COVID-19

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  • 22.09.2026, 8:18
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На кладбище в Румынии нашли братскую могилу с телами умерших от COVID-19

Могилу нашли в городе Слатина.

На кладбище в румынском городе Слатина в ходе раскопок нашли могилу с телами погибших в период пандемии COVID-19, сообщил глава города Марио де Меццо на пресс-конференции, передает news.ro.

По его словам, во время раскопок на кладбище нашли могилу с сотнями человеческих костей, которые передали Следственному комитету для расследования. Там же были найдены десятки мешков с неразложившимися трупами, оставшимися со времен пандемии COVID-19. На них указана дата захоронения

«Это придает преступлению новый смысл, поскольку в тот период существовал особый порядок захоронений», — заявил де Меццо.

По заявлению мэра, сброшенные в братскую могилу человеческие останки были извлечены из могил, которые руководство кладбища потом продавало.

В разгар пандемии COVID-19 весной 2020 года правительство Румынии утвердило специальный протокол обращения с телами умерших от болезни. Помимо похорон в двух герметичных мешках и дезинфекции, тело нельзя было бальзамировать и перевозить домой для поминальных служб.

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