Дистанцию гонок «Формулы-1» решили сократить 2 22.09.2026, 8:13

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Фото: Getty Images

На 15 км.

Дистанция гонок на этапах Гран-при чемпионата «Формулы-1» в сезоне 2027 года будет сокращена на 15 км. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Соответствующее решение было утверждено в понедельник в ходе совместного заседания комиссии «Формулы-1» и представителей FIA. Теперь общая протяженность гонки составит 290 км вместо прежних 305 км, что эквивалентно уменьшению дистанции на два-три круга в зависимости от особенностей конкретного автодрома. Данная мера продиктована обновленным техническим регламентом силовых установок, который предусматривает рост потребления топлива.

Кроме того, руководство серии решило отказаться от ограничения в три часа на общую продолжительность гонки, включая паузы. При этом правило двух часов «чистого» гоночного времени остается в силе.

Цель данных корректировок — повысить комфорт для болельщиков: зрители смогут увидеть полную дистанцию заезда даже при возникновении вынужденных остановок, вызванных плохими погодными условиями или иными причинами. Также изменения позволят более гибко подходить к графику свободных заездов в случае их прерывания.

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