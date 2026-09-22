Макрон и Трамп обсудили поддержку Украины 1 22.09.2026, 8:17

Эммануэль Макрон

Фото: Getty Images

Встреча состоялась на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о «весьма конструктивном» разговоре с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Стороны, в частности, обсудили поддержку Украины. Об этом сообщает Le Figaro.

По информации газеты, президенты обсудили «необходимость оказывать украинским друзьям еще более быструю и решительную помощь, в частности в вопросе поставок ракет-перехватчиков».

Перед встречей Le Figaro со ссылкой на источники сообщила о намерении французского президента вести диалог «со всей откровенностью».

По информации источников BFM TV, встреча рассматривалась французской стороной как возможность «направить президента Трампа к правильным решениям» — «продолжению усилий по поддержке Украины и усилению давления на Россию».

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