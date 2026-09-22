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Меркель призвала ХДС опереться на принципы Аденауэра после провала на выборах

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  • 22.09.2026, 8:08
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Меркель призвала ХДС опереться на принципы Аденауэра после провала на выборах
Фото: Getty Images

Экс-канцлер Германии посоветовала партии Мерца «наводить мосты».

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель 21 сентября на открытии выставки в бундестаге призвала партию Христианско-демократического союза (ХДС) к восстановлению диалога после неудачи на выборах в Мекленбурге — Передней Померании. Ее слова приводит агентство DPA.

«В такой день, как сегодня, и после вчерашнего вечера, стоит еще раз задуматься о том, чему нас может научить Конрад Аденауэр, первый канцлер ФРГ. Для него было очевидно, что необходимо строить мосты», — отметила она, как сообщает агентство DPA.

Меркель подчеркнула, что после Второй мировой войны было важно установить связи между работодателями и работниками, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, а также между различными религиозными группами и поколениями. Сегодня, по ее мнению, следует добавить необходимость налаживания связей между людьми с миграционным прошлым и без него.

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