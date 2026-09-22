США начинают завершающий этап сборки мощных атомных авиабомб B61-13 22.09.2026, 8:01

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Фото: NNSA

Эти боеприпасы предназначены для нужд стратегической авиации США.

Техасское предприятие Pantex приступило к финальной стадии сборки новейших термоядерных авиабомб B61-13. Об этом сообщает Национальное управление США по ядерной безопасности (NNSA).

Эти боеприпасы предназначены для нужд стратегической авиации Соединенных Штатов.

В начале сентября на объекте Y-12 в Теннесси было завершено изготовление ключевых узлов для этих изделий. Теперь на заводе Pantex происходит окончательная интеграция всех элементов, после чего готовые авиабомбы поступят на вооружение Пентагона.

Разработка модификации B61-13 стартовала в прошлом году в рамках программы обновления ядерного арсенала. Новые изделия с варьируемой мощностью (от 10 до 360 килотонн) призваны прийти на смену морально устаревшим зарядам B61-7. В дальнейшем данные бомбы будут интегрированы в системы вооружения стратегических бомбардировщиков типов B-2 Spirit и перспективных B-21 Raider.

Представители оборонного ведомства США подчеркивают, что развертывание B61-13 не повлечет за собой роста общего числа ядерных авиабомб в стране, так как новые единицы лишь замещают выводимые из эксплуатации старые образцы.

Специалисты Федерации американских ученых полагают, что объем производства B61-13 будет сравнительно небольшим — около 50 единиц. По их оценкам, это продиктовано ограниченным количеством потенциальных целей, для поражения которых требуется столь высокая мощность заряда.

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