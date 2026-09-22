WSJ: Что стоит за паникой вокруг ИИ? 18 22.09.2026, 12:35

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Математическая модель не может самостоятельно взбунтоваться.

В последние месяцы СМИ все чаще пишут о системах искусственного интеллекта, которые якобы способны выйти из-под контроля своих создателей. Речь идет о «роях» автономных агентов, способных проводить масштабные кибератаки, обходить ограничения и действовать без участия человека, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Однако за этой риторикой может скрываться не только забота о безопасности. Обозреватель WSJ Габриэле Мадзини считает, что внимание стоит обратить прежде всего на тех, кто рассказывает об угрозах.

«Когда руководители компаний публично заявляют, что созданные, разработанные и запущенные ими системы внезапно вышли из-под их контроля, здоровый скептицизм просто необходим», — пишет автор.

Технологическая индустрия пытается изменить собственный публичный образ. В течение последних лет компании Кремниевой долины подвергались критике из-за вполне конкретных последствий их деятельности, включая проблемы с приватностью и негативное влияние социальных платформ на психическое здоровье молодежи.

Теперь руководители крупнейших ИИ-компаний все чаще выступают в роли тех, кто предупреждает общество об опасностях собственной технологии. Мадзини отмечает, что особенно заметным это стало накануне выхода на биржу. Они рассчитывают привлечь миллиарды долларов от инвесторов.

«Они хотят убедить нас, что больше не собираются действовать по принципу «двигайся быстро и ломай все» и вместо этого готовы стать бдительными защитниками человечества от технологического апокалипсиса», — отмечает автор.

При этом сама технология не способна самостоятельно «восстать» против человека. За решениями, ошибками и последствиями работы таких систем по-прежнему стоят люди и компании, которые их создают и используют.

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