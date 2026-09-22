Чистые вложения в биржевые фонды биткойна достигли $1 млрд 1 22.09.2026, 12:08

Это максимальный показатель с октября 2025 года.

Чистые притоки в BTC ETF по итогам 21 сентября составили $1 млрд, следует из данных сервиса SoSoValue. Это максимальный показатель с 6 октября 2025 года. За последние три торговых дня чистый приток достиг почти $1,6 млрд.

Такой масштабный приток капитала отразился на цене актива накануне. По итогам понедельника курс биткойна превышал $87,36 тыс., обновив максимум с конца января. За четыре дня цена ведущей криптовалюты выросла на 14%. Несмотря на незначительную техническую коррекцию утром 22 сентября, котировки биткойна остались выше $86 тыс.

Активная игра на повышение началась после слов представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которые заявили о готовности внедрять собственное регулирование крипторынка даже без принятия закона Clarity Act. Рост котировок усилило и массовое закрытие коротких позиций — объем ликвидаций шортов, по данным Coinglass, 18–22 сентября составил около $870 млн.

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