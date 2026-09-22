FT: Зачем Китай скупает золото рекордными темпами? 17 22.09.2026, 13:02

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Фото: AP

Страна импортировала более 1000 тонн за восемь месяцев.

Китай в этом году резко нарастил закупки золота. За первые восемь месяцев страна импортировала более 1000 тонн драгоценного металла, потратив на него рекордные $158,8 млрд. Об этом пишет Financial Times.

Для сравнения, за весь 2025 год Китай импортировал 886 тонн золота на сумму $96,5 млрд.

Главная причина такого спроса — стремление государства и частных инвесторов защитить свои накопления на фоне геополитической нестабильности и слабой доходности других активов.

Китайские вложения в американские казначейские облигации в июле сократились до $618 млрд, минимального уровня с августа 2008 года. Одновременно внутри страны сократились привлекательные варианты для инвестирования. Кризис на рынке недвижимости продолжается с 2021 года, а индекс CSI 300 с начала года потерял 1,8% и более чем на пятую часть ниже пиковых значений начала 2021 года. Доходность китайских гособлигаций также приблизилась к историческим минимумам.

«И центральный банк, и частные инвесторы диверсифицируют свои резервы и сбережения в пользу актива, который не несет риска контрагента», — заявила управляющий директор Gold Mountains Asset Management Лиза Лю.

Китайский спрос на золото отражает не краткосрочную ставку, а более масштабную перестройку структуры активов. «Это многолетняя перестройка структуры активов домохозяйств и государства», — сказала Лю.

При этом реальные объемы покупок Народного банка Китая могут быть выше официальных данных. Goldman Sachs оценивает закупки центробанка в июле в 35 тонн против заявленных 20 тонн.

Китай сам является крупнейшим производителем золота в мире, однако внутренних объемов добычи явно недостаточно для нынешнего спроса. В прошлом году страна добыла 384 тонны золота.

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