Стали известны подробности ликвидации экс-мэра Белгорода в Украине4
- 22.09.2026, 18:12
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Константин Полежаев попал под удар дрона.
Умер бывший мэр Белгорода и экс-вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев, который пошел воевать, получив приговор по делу о взятке.
Родственники не говорят об обстоятельствах смерти Полежаева, но пропагандисты Shot пишут, что он получил тяжелые ранения в результате удара БПЛА. Некоторое время он был в тяжелом состоянии, но врачи «не смогли спасти « экс-чиновника.
Полежаеву было 53 года. Он родился в Белгороде, высшее образование получил в Украине – в Харьковском государственном автомобильно-дорожном техническом университете. Он работал в администрации Белгорода с 2013 года. В 2015-м стал мэром города, а в 2019-м перешел в правительство региона, во время войны работал вице-губернатором (был заместителем Вячеслава Гладкова) и курировал подготовку укрытий и восстановление поврежденного жилья.
В 2023 году Полежаев уволился, а вскоре его задержали и обвинили в получении взятки. Следствие считало, что он получил два автомобиля стоимостью 18 млн руб. (9,6 млн грн) от директора строительной фирмы, взамен стал «покровителем» компании в вопросах контрактов в сфере капитального ремонта. Полежаева приговорили к пяти годам колонии и штрафу, после чего он подписал контракт с минобороны страны-агрессора и пошел воевать против Украины.