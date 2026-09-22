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Футболист Холанд и блогер MrBeast взорвали сеть, воссоздав вирусный ИИ-мем

  • 22.09.2026, 13:51
  • 3,600
Футболист Холанд и блогер MrBeast взорвали сеть, воссоздав вирусный ИИ-мем

Видеохит.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вместе с популярным ютубером MrBeast воссоздал вирусный мем, в котором ранее с помощью искусственного интеллекта использовалось его лицо, пишет New Voice.

Норвежец и американский блогер сняли короткий ролик за столом, превратив популярный ИИ-мем в реальную сцену.

MrBeast опубликовал видео в Instagram.

«Самая жуткая трапеза в моей жизни, Эрлинг», — написал блогер.

Ранее в социальных сетях активно распространялось видео, на котором Холанд якобы сидит в ресторане перед зеркалом, спокойно ест, а затем внезапно замечает свое отражение и комично отшатывается.

Позже выяснилось, что это была не настоящая запись с футболистом. Авторы использовали оригинальное видео китайского комедийного дуэта Jin Long и Qiu Qiu, заменив лицо одного из участников на лицо Холанда с помощью технологии ИИ.

Тем временем видео набрало популярность в соцсетях и вызвало волну реакций.

«Лучший мем чемпионата мира», «Бро официально создал собственную версию», «Холанд, похоже, втайне комик», — отреагировали фанаты.

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