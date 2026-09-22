Футболист Холанд и блогер MrBeast взорвали сеть, воссоздав вирусный ИИ-мем 22.09.2026, 13:51

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Видеохит.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вместе с популярным ютубером MrBeast воссоздал вирусный мем, в котором ранее с помощью искусственного интеллекта использовалось его лицо, пишет New Voice.

Норвежец и американский блогер сняли короткий ролик за столом, превратив популярный ИИ-мем в реальную сцену.

MrBeast опубликовал видео в Instagram.

«Самая жуткая трапеза в моей жизни, Эрлинг», — написал блогер.

Ранее в социальных сетях активно распространялось видео, на котором Холанд якобы сидит в ресторане перед зеркалом, спокойно ест, а затем внезапно замечает свое отражение и комично отшатывается.

Позже выяснилось, что это была не настоящая запись с футболистом. Авторы использовали оригинальное видео китайского комедийного дуэта Jin Long и Qiu Qiu, заменив лицо одного из участников на лицо Холанда с помощью технологии ИИ.

😂 Haaland ha visto il suo meme fatto con l’IA… e ha deciso di rifarlo davvero



Qualche mese fa aveva fatto il giro del mondo il video in cui il norvegese sembrava spaventarsi davanti al proprio riflesso mentre mangiava.



Solo che non era lui: il volto di Haaland era stato… pic.twitter.com/7Ffewondd1 — Radio Radio (@RadioRadioWeb) September 22, 2026

Тем временем видео набрало популярность в соцсетях и вызвало волну реакций.

«Лучший мем чемпионата мира», «Бро официально создал собственную версию», «Холанд, похоже, втайне комик», — отреагировали фанаты.

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