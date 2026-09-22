Парламент Литвы одобрил поправку о размещении ядерного оружия 3 22.09.2026, 14:05

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Фото: J. Stacevičiaus / LRT

Для ее принятия Сейм проведет еще два голосования с интервалом в три месяца.

Сейм (парламент) Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны, передает LRT.

За одобрение поправки проголосовали 99 депутатов парламента, еще 13 — высказались против. Пять членов Сейма воздержались от голосования.

Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов, для ее принятия Сейм проведет еще два голосования с интервалом в три месяца. По словам спикера парламента Юозаса Олекаса, первое голосование по поправке запланировано на 6 октября, а ее окончательное принятие — на 12 января 2027 года.

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