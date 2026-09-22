В Швейцарии рассматривают апелляцию на приговор экс-бойцу СОБРа, причастному к исчезновениям оппонентов Лукашенко 9 22.09.2026, 13:40

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Представители потерпевших добиваются пересмотра приговора.

В швейцарском Санкт-Галлене 22 сентября начались апелляционные слушания по делу экс-сотрудника СОБРа Юрия Гаравского, который называл себя причастным к насильственным исчезновениям белорусских политиков — оппонентов Александра Лукашенко. Об этом сообщает издание «Новы Час».

Корреспондентка издания, присутствующая в зале суда отмечает, что Юрий Гаравский выглядит подавленным и говорит очень тихо.

— Вы недавно женились, это правда? — поинтересовался судья у экс-собровца.

Гаравский отвечать отказался.

С заявлениями уже выступили адвокат потерпевших Северин Вальц, прокурор и адвокат Гаравского.

Вальц настаивает на том, что дела Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Юрия Захаренко неразрывно связаны. Прокурор, напротив, считает необходимым выделить в отдельное производство дело, касающееся исчезновения Гончара, и рассматривать дела Захаренко и Красовского отдельно.

Адвокат Гаравского отмечает, что суд должен прежде всего определить, виновен ли ее подзащитный.

«После двадцати лет безысходности я имею право наконец получить ответ на вопрос, на который мой сын ждет ответа от меня уже четверть века. Я хочу правды и справедливого приговора, а также чтобы соучастники этого преступления понесли уголовную ответственность.

Я хочу, чтобы факт уничтожения похищенных был официально задокументирован, а после на более высоком уровне вынесено обвинительное заключение.

Я добиваюсь правды и торжества закона», — заявила перед началом заседания дочь пропавшего экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко Елена.

Напомним, в 2023 году окружной суд Роршаха в Швейцарии оправдал экс-собровца Юрия Гаравского в насильственном исчезновении Захаренко, Гончара и Красовского и признал невиновным по статье о введении правосудия в заблуждение.

Поясняя приговор, судья заявил, что это особый случай, в котором «замешана власть, и она ответственна за насильственные исчезновения». По мнению суда, некоторые из показаний Гаравский придумал. Суд пришел к выводу, что Юрий Гаравский, возможно, служил в СОБРе, но его роль в похищениях остается неясной: «Возможно, он слышал об этом от коллег».

Представители потерпевших — Елены Захаренко и Валерии Красовской — подали апелляцию, добиваясь обвинительного приговора и соответствующего наказания за многочисленные насильственные исчезновения, а также компенсации расходов на юридическую помощь.

Защита Гаравского просила отклонить апелляцию.

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