Путин переплюнул Саддама Хусейна и Хомейни 11 Аббас Галлямов

22.09.2026, 16:34

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Аббас Галлямов

Даже у аятоллы хватило мужества остановить бойню.

Буквально сразу после Иранской Исламской революции началась ирано-иракская война, которая длилась 8 лет. С обеих сторон было убито около полумиллиона человек. Когда Совбез ООН проголосовал за прекращение боевых действий, аятолла Хомейни согласился, произнеся знаменитые слова: «Счастливы ставшие мучениками. Несчастлив я, выживший… Принять это решение (о прекращении боевых действий – А.Г.) – это хуже, чем испить из чаши с ядом. Я отдаю себя воле Аллаха и пью в его честь».

Число убитых россиян сейчас оценивается примерно в те же полмиллиона – только там это были СОВОКУПНЫЕ потери ДВУХ сторон, а у нас – потери ОДНОЙ – российской – стороны.

Путин переплюнул Саддама Хусейна и аятоллу Хомейни. Наверное, он этим гордится. Но ведь даже Хомейни достало мужества остановить бойню, «испив», как он сказал, эту «чашу с ядом». Неужели у Путина меньше сострадания к убитым соотечественникам?..

Как же дорого обходится России культивируемый её президентом имидж сильного лидера, который не отступает.

Аббас Галлямов, Telegram

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