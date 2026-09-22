В Минске сдают квартиру с очень необычным интерьером 8 22.09.2026, 17:19

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Главная «изюминка» — ванна возле окна с видом на город.

Каждый сам решает, как обустроить свою собственную квартиру. Владелец этой однушки в «Минск-Мире» решил поставить ванну прямо возле окна в спальне. А что, выглядит очень даже романтично и кинематографично. Тем более, судя по всему, жилье изначально планировалось сдавать в аренду. А объект с такой изюминкой точно способен привлечь внимание квартирантов, пишет Onlíner.

Квартира находится в доме на улице Николы Теслы, 26. Этаж последний, 25-й, то есть виды из окон, по идее, должны быть живописными. Вероятно, именно поэтому возле окна в спальне решили поставить ванну, которая здесь выполняет сразу несколько функций. Да, в ней может помыться. Но также можно использовать в качестве уютного уголка для обзора окрестностей:

— Это место станет вашим личным оазисом расслабления, идеально подходящим для вечернего отдыха после насыщенного дня. Представьте, как приятно наслаждаться горячей ванной, любуясь городскими огнями или лучами восходящего солнца, — пишет владелец.

В остальном интерьер квартиры выполнен в стиле лофт с акцентом на дизайнерских элементах. В отделке использованы паркет из натурального дуба, арт-бетон на стенах, перегородки из закаленного стекла, столешница из камня, мебель из металла. В коридоре можно заметить зеркальную стену высотой 3 метра — специально для селфи.

— Для создания атмосферы истинного уюта в квартире предусмотрен биокамин, — сообщает собственник. — Он не только дарит тепло, но и создает романтическую обстановку. В этом месте особенно приятно проводить вечера за бокалом вина или чашкой ароматного кофе.

Сколько же стоить пожить в такой необычной однушке? Месяц аренды обойдется в 2392 рубля, или $790 по курсу.

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