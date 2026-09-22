Под Лиманом для армии РФ складывается кризисная ситуация 22.09.2026, 17:52

4,438

Операция «Вивальди» изменила реальную картину на фронте.

Военный обозреватель Александр Коваленко проанализировал потери российских оккупационных войск (РОВ) за третью неделю сентября. Детали и выводы он опубликовал в своем блоге.

Завершилась третья неделя сентября 2026 года, и самое время подвести предварительные итоги относительно пропорции потерь противника и результатов по захвату территорий Украины.

Особенно с учетом того, что сейчас имеет смысл скорректировать многие показатели. В первую очередь это касается появившейся на протяжении третьей недели информации об освобожденных территориях на Лиманском направлении. Речь идет о том, о чем ранее можно было догадываться или знать, но нельзя было публично говорить и учитывать в расчетах.

В течение третьей недели сентября РОВ смогли продвинуться на 15,8 км² территории Украины.

И тут начинаются нюансы.

Командующий Третьим армейским корпусом бригадный генерал Андрей Билецкий 15 сентября официально объявил, а точнее подтвердил, проведение операции «Вивальди» на Лиманском направлении. Фактически это дало зеленый свет мониторинговым ресурсам отмечать территории, освобожденные в рамках этой операции.

Откровенно говоря, территории, которые сейчас отмечаются как освобожденные, были взяты под контроль 3-го АК не вчера и не неделю-две назад, а несколько ранее.

Но теперь появилась официальная информация, подтверждающая то, о чем говорилось еще в июле и августе: реальная корреляция изменений на карте может растягиваться не на недели, а на месяцы.

Поэтому показатели выглядят следующим образом: фактическое продвижение РОВ за третью неделю сентября — 15,8 км², реальная пропорция — 19,3 км².

Если брать первые три недели месяца, фактическое продвижение РОВ составило 121,3 км², а реальная пропорция — 79,4 км².

То есть при всей интенсивности наступательных действий российских войск реальная пропорция все равно остается значительно ниже среднестатистических показателей в недельном и месячном выражении даже в сравнении с 2025 годом.

Дальше — интереснее.

За третью неделю сентября РОВ потеряли убитыми, ранеными и пленными 10 880 человек. В недельном выражении с начала 2026 года это один из самых высоких показателей потерь противника.

За первые три недели сентября суммарные потери составили 31 240 человек. Это осторожно, но уже намекает на возможность абсолютного рекорда потерь РОВ в месячном выражении в 2026 году.

Не исключено, что к концу месяца этот показатель превысит 43 тысячи.

Пропорция потерь РОВ на один квадратный километр в недельном выражении, если учитывать фактическое продвижение, составляет 689 человек на 1 км². Если же учитывать реальную пропорцию, показатели становятся отрицательными.

Количество боестолкновений за неделю составило 1684, что является достаточно среднестатистическим показателем с июня. Среднесуточный показатель составил около 240 боестолкновений.

Потери за одно боестолкновение остаются на уровне в среднем шести человек личного состава.

При этом показатель эффективности штурмовой деятельности составляет 107 боестолкновений на захват 1 км². Это почти в три раза хуже эффективности первой недели сентября. Если же учитывать реальную пропорцию, речь снова идет об отрицательных показателях.

Таким образом, при росте потерь российских войск в течение третьей недели сентября позитивная динамика захвата территорий отсутствует.

Первые, пока еще не окончательные, заявления Андрея Билецкого и публикации 3-го АК относительно операции «Вивальди» позволяют оценивать реальную ситуацию как минимум на одном участке оперативной зоны. Однако позитивные новости со временем могут появиться и по другим направлениям.

Осень 2026 года действительно может стать для российских оккупационных войск кризисной, особенно на Лиманском направлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com