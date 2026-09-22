СМИ: Буданов находится в США, где проведет серию переговоров по завершению войны 22.09.2026, 18:34

1,854

Кирилл Буданов

Переговоры будут закрытыми.

Руководитель Офиса президента Украины и бывший глава ГУР Кирилл Буданов в настоящее время находится в США, где проведет серию закрытых переговоров по вопросам усиления поддержки Украины и дальнейших шагов на пути к завершению войны.

Об этом «Униан» стало известно из собственных источников в дипломатических кругах.

Речь идет как о вопросах безопасности и поддержке Украины, так и о дальнейшей координации с американской стороной в рамках переговорного процесса.

Детали встреч и состав участников пока не разглашаются.

По данным источников, за годы работы Буданов выстроил прочные прямые связи с американской стороной, которые позволяют ему поддерживать отдельный доверительный формат коммуникации.

Напомним, в США сейчас также находится президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com