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СМИ: Буданов находится в США, где проведет серию переговоров по завершению войны

  • 22.09.2026, 18:34
  • 1,854
СМИ: Буданов находится в США, где проведет серию переговоров по завершению войны
Кирилл Буданов

Переговоры будут закрытыми.

Руководитель Офиса президента Украины и бывший глава ГУР Кирилл Буданов в настоящее время находится в США, где проведет серию закрытых переговоров по вопросам усиления поддержки Украины и дальнейших шагов на пути к завершению войны.

Об этом «Униан» стало известно из собственных источников в дипломатических кругах.

Речь идет как о вопросах безопасности и поддержке Украины, так и о дальнейшей координации с американской стороной в рамках переговорного процесса.

Детали встреч и состав участников пока не разглашаются.

По данным источников, за годы работы Буданов выстроил прочные прямые связи с американской стороной, которые позволяют ему поддерживать отдельный доверительный формат коммуникации.

Напомним, в США сейчас также находится президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией.

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