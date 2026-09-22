СМИ: Буданов находится в США, где проведет серию переговоров по завершению войны
- 22.09.2026, 18:34
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Переговоры будут закрытыми.
Руководитель Офиса президента Украины и бывший глава ГУР Кирилл Буданов в настоящее время находится в США, где проведет серию закрытых переговоров по вопросам усиления поддержки Украины и дальнейших шагов на пути к завершению войны.
Об этом «Униан» стало известно из собственных источников в дипломатических кругах.
Речь идет как о вопросах безопасности и поддержке Украины, так и о дальнейшей координации с американской стороной в рамках переговорного процесса.
Детали встреч и состав участников пока не разглашаются.
По данным источников, за годы работы Буданов выстроил прочные прямые связи с американской стороной, которые позволяют ему поддерживать отдельный доверительный формат коммуникации.
Напомним, в США сейчас также находится президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией.