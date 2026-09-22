Трамп: Война в Украине закончится быстрее, чем люди себе представляют

Трамп: Война в Украине закончится быстрее, чем люди себе представляют26
- 22.09.2026, 18:43
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Президент США выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН.
Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на 81-й сессии Генассамблеи ООН сделал новое заявление о завершении войны в Украине.
В частности, американский президент отметил, что конец войны в Украине произойдет «скорее, чем люди себе представляют».
По словам Трампа, США очень тесно сотрудничают с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным.
«Мы решим этот вопрос. Думаю, это произойдет быстрее, чем люди себе представляют. С них уже достаточно», - подчеркнул он.
Trump on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
We’re working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done.
It’s going to happen, I think, more quickly than people understand. They’ve had it. pic.twitter.com/mRgwxhHAfE
Напомним, сегодня американский лидер по прибытии на Генассамблею ООН обратился к российскому диктатору.