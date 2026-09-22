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Трамп: Война в Украине закончится быстрее, чем люди себе представляют

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  • 22.09.2026, 18:43
  • 9,856
Трамп: Война в Украине закончится быстрее, чем люди себе представляют
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на 81-й сессии Генассамблеи ООН сделал новое заявление о завершении войны в Украине.

В частности, американский президент отметил, что конец войны в Украине произойдет «скорее, чем люди себе представляют».

По словам Трампа, США очень тесно сотрудничают с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным.

«Мы решим этот вопрос. Думаю, это произойдет быстрее, чем люди себе представляют. С них уже достаточно», - подчеркнул он.

Напомним, сегодня американский лидер по прибытии на Генассамблею ООН обратился к российскому диктатору.

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