закрыть
22 сентября 2026, вторник, 23:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС продлил санкции против РФ на три года

2
  • 22.09.2026, 19:26
  • 2,218
ЕС продлил санкции против РФ на три года

Но исключил двух российских олигархов.

Представители Европейского Союза договорились продлить на три года действие санкций против России, которые распространяются на 3 000 физических и юридических лиц. Однако из санкционного списка исключили двух российских олигархов, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что представители ЕС договорились исключить из санкционного списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на продление санкций на три года. Латвия до последнего выступала против этого решения.

В агентстве напомнили, что для продления санкций требуется единогласная поддержка. Ранее они продлевались каждые шесть месяцев.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко