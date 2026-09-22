ЕС продлил санкции против РФ на три года

ЕС продлил санкции против РФ на три года2
- 22.09.2026, 19:26
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Но исключил двух российских олигархов.
Представители Европейского Союза договорились продлить на три года действие санкций против России, которые распространяются на 3 000 физических и юридических лиц. Однако из санкционного списка исключили двух российских олигархов, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
Отмечается, что представители ЕС договорились исключить из санкционного списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на продление санкций на три года. Латвия до последнего выступала против этого решения.
В агентстве напомнили, что для продления санкций требуется единогласная поддержка. Ранее они продлевались каждые шесть месяцев.