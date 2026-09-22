Лукашенко не хватает картошки 5 22.09.2026, 19:41

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После дефицита диктатор решил «наращивать экспорт».

Лукашенко хочет, чтобы в Беларуси выращивали больше картофеля и активнее продавали его за границу. «Правительству» уже поручено найти рынки сбыта.

Однако планы на картофельный экспорт упираются во множество старых проблем, тем более, что активные продажи за рубеж однажды совпали с дефицитом картофеля внутри Беларуси. «Белсат» постарался разобраться, может ли Беларусь серьезно заработать на картошке.

Беларусь никогда не славилась экспортом картофеля

Бывший председатель колхоза, специалист по сельскому хозяйству Николай Лысенков рассказал, что Беларусь никогда не умела продавать картошку:

«Даже до прихода Лукашенко к власти, 30 лет назад, Беларусь выращивала в три раза больше картофеля, чем сейчас, но половину этого картофеля скармливали скоту».

Также под руководством государства картофель в Беларуси особо и не производился. В Беларуси есть три вида хозяйств, которые выращивают картофель – это сельхозорганизации, частные фермеры и крестьянские хозяйства. Последние – это обычные люди, которые выращивают что-то для себя, а излишки продают. Именно они всегда давали большую часть урожая картофеля.

Например, по данным Белстата, в 2025 году в стране было произведено 3 047,2 тысяч тонн картофеля. Из них в сельхозорганизациях – 379,9 тысячи тонн, у фермеров – 452,3 тысяч тонн, а на огородах людей – 2 215 тысяч тонн.

При этом эксперт ставит под сомнение достоверность учета картофеля, который выращивают в крестьянских хозяйствах.

«Традиционно у нас население выращивало всегда больше, чем колхозы, но эта цифра берется из головы, по ощущениям. В сельсоветах отчитываются также по ощущениям – какие планы им довели год назад, так и посчитали. Никто не знает на самом деле, сколько у нас выращено картофеля», – говорит Лысенков.

Также основных производителей картофеля становится меньше – сокращается население деревень и их хозяйства.

«Деревни стали пустые, там некому держать уже поросят, коров. Я сам вырос в деревне, помню, что в моей деревне родной – Дрозды Столбцовского района – было два стада коров, то есть более ста. Сейчас там единицы коров. То же самое с поголовьем свиней», – продолжает Лысенков.

Не умеем хранить картошку

Кроме того, сложно говорить о серьезном экспорте. Пока что белорусского картофеля хватает людям внутри страны примерно до Нового года, отмечает эксперт. Причем дело не в выращенных объемах. Если верить статистике, то белорусы производят картошки с лихвой. С учетом того, что средний белорус ест около 160 килограммов картофеля в год, то уже 1500 тысяч тонн достаточно для внутреннего потребления.

«Мы можем вырастить картошку для себя, чтобы она пролежала до Нового года. После Нового года уже из хранилищ то, что мы достаем, не имеет товарного вида.

Весной и летом – у нас нет ранних сортов картофеля, нет технологий производства картофеля, поэтому мы импортируем из Испании, из Египта картофель постоянно. Это не только в 2024-2025 году. У нас постоянно был импорт картофеля», – говорит Лысенков.

Причем неумение хранить картофель – одна из основных проблем, которая привела к картофельному кризису 2025 года, считает эксперт.

«Она сгниет в колхозах, в лучшем случае скормим животным», – добавляет Лысенков.

Эксперт не исключает, что белорусы снова могут оказаться в ситуации, когда будет сложно найти хорошую картошку по приемлемой цене.

Продавали картошку, пока белорусы жаловались на дефицит

Однако продавать картофель за границу Беларусь пыталась. Как раз в разгар картофельного кризиса, когда белорусы либо не могли найти картошку в магазинах, либо она была ужасного качества и по высокой цене, рынок в Кишенёве был «завален белорусской картошкой». Причем отмечалось его высокое качество.

Накануне того кризиса Беларусь начала активно торговать картофелем. Сообщалось о росте продаж в Россию в 2024 году.

Согласно Евростату, в 2025 году Беларусь продолжила продавать свежую и охлажденную картошку Молдове и Северной Македонии. Причем продажи в Молдову были в том числе в начале года, когда в Беларуси наблюдался дефицит. Таким образом, те поставки только усугубили ситуацию с нехваткой картофеля.

Всего за год экспорт картофеля в Молдову составил € 2,3 млн, в Северную Македонию – € 23,3 тысячи.

В первые семь месяцев 2026 года Молдове было продано картофеля немного – на € 38 тысяч. Еще немного купила Сербия – на € 5,4 тысячи.

Вместе с тем в 2025 году Беларусь импортировала из ЕС картофеля на €4 млн. Большую часть из Польши. Экспорта этого продукта в ЕС нет.

Также картофель привозился в прошлом году из Грузии (на € 1,1 млн) и Северной Македонии (на € 10 тысяч). Закупки из этих стран продолжились в 2026 году. За первые семь месяцев – импорта картофеля из ЕС было на € 4,3 млн, а из Грузии – на € 816 тыс.

Актуальных данных по торговле с Россией нет, так как статистика закрыта и в Беларуси, и в России.

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