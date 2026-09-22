Психологи выяснили, делает ли собственное жилье нас счастливее 1 22.09.2026, 20:27

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Главное — это ощущение стабильности.

Собственное жилье действительно связано с большей удовлетворенностью домом, однако само по себе владение недвижимостью не делает людей счастливее.

К такому выводу приходят авторы исследований, проанализированных в новом материале о влиянии жилья на психологическое состояние, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Исследования в Германии показали, что после покупки дома или квартиры люди заметно выше оценивают качество жизни. При этом долгосрочного роста общей удовлетворенности жизнью может не происходить. Одной из причин становится ипотека, расходы на кредит способны свести на нет положительный эффект от владения недвижимостью.

«Собственники счастливее прежде всего тогда, когда их жилье уже полностью оплачено», — отмечают авторы. При наличии ипотеки и небольшого собственного капитала разница между владельцами и арендаторами существенно сокращается.

При этом аренда сама по себе не обязательно связана с ухудшением психологического состояния. Исследование более 1400 жителей Великобритании показало связь между частной арендой и некоторыми биологическими маркерами старения, однако авторы подчеркивают, что такая работа не доказывает причинно-следственную связь.

Гораздо убедительнее выглядит другая закономерность. Анализ 22 исследований показал, что частые переезды, угроза выселения и высокая стоимость аренды чаще связаны с ухудшением психического здоровья.

«Проблемой может быть не сама аренда, а нестабильность, которая часто с ней связана», — считают авторы.

Таким образом, важную роль играет не столько право собственности, сколько ощущение стабильности, возможность обустроить жизнь на одном месте и не опасаться внезапной потери жилья.

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