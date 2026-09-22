DeepState: Из села Западное на Харьковщине выбили россиян 22.09.2026, 22:06

1,792

Стало известно об очередном успехе Сил Обороны Украины.

Западное зачищено. В целом, эта информация появилась еще полторы недели назад, но на уровне основных мониторинговых каналов, тот же DeepState, обновление прошло только сегодня. Об этом в своем телеграм-канал написал известный украинский военный эксперт Александр Коваленко.

По сути, мы говорим не просто о зачистке очередного села, а о зоне контроля ВСУ сразу трассы Р-79 на Купянск, лесных массивов Западного, Парнянского и Варнянского и правого берега реки Оскол, с прямым вклиниванием в ботанический заказник «Крейдяный», который больше не является комфортной лазейкой с выходом на Голубовку с дальнейшей инфильтрацией в город.

Кстати, если кто забыл, то в октябре будет ровно год как генерал Кузовлев, министр обороны РФ белоусов, глава ГШ РФ Герасимов и Путин сообщили про «взятие под полный контроль» Купянска.

Прошёл год. А Россия не только Купянск не захватила, но и поступательно теряет контроль над Двуреченским плацдармом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com