Зеленский: Надеюсь на завершение войны до зимы с помощью Трампа 4 22.09.2026, 21:20

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: getty Images

Президент Украины и лидер США проводят двустороннюю встречу в Нью-Йорке.

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на завершение полномасштабной войны к зиме с помощью американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи двух лидеров на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

- Надеюсь, мы сможем закончить эту войну к зиме и Трамп в этом поможет, - заявил Зеленский.

В свою очередь Трамп подчеркнул, что и президент Украины, и российский диктатор хотят, чтобы война закончилась.

- Настало время. Слишком много людей погибает, и никто этого не хочет», - подчеркнул президент США.

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