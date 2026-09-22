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Зеленский: Надеюсь на завершение войны до зимы с помощью Трампа

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  • 22.09.2026, 21:20
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Зеленский: Надеюсь на завершение войны до зимы с помощью Трампа
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: getty Images

Президент Украины и лидер США проводят двустороннюю встречу в Нью-Йорке.

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на завершение полномасштабной войны к зиме с помощью американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи двух лидеров на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

- Надеюсь, мы сможем закончить эту войну к зиме и Трамп в этом поможет, - заявил Зеленский.

В свою очередь Трамп подчеркнул, что и президент Украины, и российский диктатор хотят, чтобы война закончилась.

- Настало время. Слишком много людей погибает, и никто этого не хочет», - подчеркнул президент США.

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