Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке 13 22.09.2026, 22:45

5,916

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: GettyImages

Встреча в присутствии журналистов длилась семь минут.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 июля, встретился с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Переговоры проходят на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Все, что известно о встрече президентов - собрало РБК-Украина в материале.

В начале встречи Трамп прокомментировал украинские удары по российским НПЗ. По его словам, он будет обсуждать этот вопрос с Зеленским, поскольку это влияет на цены на топливо.

В то же время Зеленский выразил надежду, что войну удастся завершить до зимы и что Трамп поможет в этом.

На вопрос, согласится ли Путин встретиться в Майами на саммите G20, Трамп ответил: «Я не знаю, согласится ли он, но он хочет завершить войну. Они оба (вместе с Зеленским - ред.) хотят завершить войну».

Кроме того, Трамп добавил, что сегодня есть хорошая возможность заключить соглашение между Украиной и РФ. По его мнению, в интересах России - завершить войну, ведь есть два варианта: один плохой, другой - приведет к величию.

Отметим, что встреча Зеленского с Трампом в присутствии журналистов длилась 7 минут, она продолжилась в закрытом формате.

Что предшествовало встрече

Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Президент Украины анонсировал около 20 встреч с представителями США, европейскими лидерами, руководителями международных организаций, американских компаний и аналитических центров.

Также глава государства сообщал о подготовленной к подписанию новой Drone Deal. Среди приоритетов украинской стороны он назвал приближение мира, защиту жизни людей, усиление ПВО и конкретные предложения по безопасности и деэскалации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com