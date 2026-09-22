Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке

Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке13
- 22.09.2026, 22:45
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Встреча в присутствии журналистов длилась семь минут.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 июля, встретился с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Переговоры проходят на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Все, что известно о встрече президентов - собрало РБК-Украина в материале.
В начале встречи Трамп прокомментировал украинские удары по российским НПЗ. По его словам, он будет обсуждать этот вопрос с Зеленским, поскольку это влияет на цены на топливо.
В то же время Зеленский выразил надежду, что войну удастся завершить до зимы и что Трамп поможет в этом.
На вопрос, согласится ли Путин встретиться в Майами на саммите G20, Трамп ответил: «Я не знаю, согласится ли он, но он хочет завершить войну. Они оба (вместе с Зеленским - ред.) хотят завершить войну».
Кроме того, Трамп добавил, что сегодня есть хорошая возможность заключить соглашение между Украиной и РФ. По его мнению, в интересах России - завершить войну, ведь есть два варианта: один плохой, другой - приведет к величию.
Отметим, что встреча Зеленского с Трампом в присутствии журналистов длилась 7 минут, она продолжилась в закрытом формате.
Что предшествовало встрече
Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Президент Украины анонсировал около 20 встреч с представителями США, европейскими лидерами, руководителями международных организаций, американских компаний и аналитических центров.
Также глава государства сообщал о подготовленной к подписанию новой Drone Deal. Среди приоритетов украинской стороны он назвал приближение мира, защиту жизни людей, усиление ПВО и конкретные предложения по безопасности и деэскалации.