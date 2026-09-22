Силы обороны Украины ликвидировали командира артполка РФ 5 22.09.2026, 20:48

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Александр Исаев

В 2014-ом году он предал Украину.

В Херсонской области Силы обороны Украины ликвидировали командира 8-го артиллерийского полка ВС РФ Александра Исаева, который в 2014 году перешел на сторону России. Военный был поражен ударом FPV-дрона.

Об этом сообщил проект «Книга палачей украинского народа».

Исаев командовал 8-м артиллерийским полком ВС РФ (войсковая часть № 7714), действовавшим на приморском тактическом направлении в составе группировки войск Днепр российской армии.

По данным проекта, Исаев родился в Николаеве и с 1992 года проходил службу в Вооруженных силах Украины. В 2014 году, занимая должность начальника штаба — первого заместителя командира 406-й отдельной бригады береговой артиллерийской группы ВМС Украины, он перешел на сторону РФ.

После этого его назначили начальником штаба — заместителем командира 8-го артиллерийского полка 22-го армейского корпуса Черноморского флота РФ.

В 2015 году Исаев был уволен в запас, однако в октябре 2022 года вернулся на службу и принимал участие в войне против Украины. В сентябре 2024 года он возглавил 8-й артиллерийский полк и получил звание полковника.

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