закрыть
22 сентября 2026, вторник, 23:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Силы обороны Украины ликвидировали командира артполка РФ

5
  • 22.09.2026, 20:48
  • 4,102
Силы обороны Украины ликвидировали командира артполка РФ
Александр Исаев

В 2014-ом году он предал Украину.

В Херсонской области Силы обороны Украины ликвидировали командира 8-го артиллерийского полка ВС РФ Александра Исаева, который в 2014 году перешел на сторону России. Военный был поражен ударом FPV-дрона.

Об этом сообщил проект «Книга палачей украинского народа».

Исаев командовал 8-м артиллерийским полком ВС РФ (войсковая часть № 7714), действовавшим на приморском тактическом направлении в составе группировки войск Днепр российской армии.

По данным проекта, Исаев родился в Николаеве и с 1992 года проходил службу в Вооруженных силах Украины. В 2014 году, занимая должность начальника штаба — первого заместителя командира 406-й отдельной бригады береговой артиллерийской группы ВМС Украины, он перешел на сторону РФ.

После этого его назначили начальником штаба — заместителем командира 8-го артиллерийского полка 22-го армейского корпуса Черноморского флота РФ.

В 2015 году Исаев был уволен в запас, однако в октябре 2022 года вернулся на службу и принимал участие в войне против Украины. В сентябре 2024 года он возглавил 8-й артиллерийский полк и получил звание полковника.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко