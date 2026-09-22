Медведи уже под Минском: их заметили возле аэропорта 5 22.09.2026, 21:09

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Фото: smolevichi-24.by

Белорусы все чаще сообщают о встречах с медведями.

Белорусы все чаще сообщают о встречах с медведями. Косолапых уже замечают вблизи Минска, сообщает smolevichi-24.by.

Как рассказал ведущий охотовед Смолевичского хозяйства Александр Янчевский, в районе живут около 15 медведей. Охота на них запрещена: там они считаются краснокнижным видом. Косолапых уже заметили возле нескольких населенных пунктов и объектов – в частности, около Национального аэропорта «Минск».

Фото: smolevichi-24.by

Фото: smolevichi-24.by

Фото: smolevichi-24.by

Специалист поясняет: медведей не стало больше, но люди встречают их чаще, потому что сами активнее посещают леса. Косолапые боятся человека, поэтому в грибной сезон часто переходят с места на место.

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