Названы лучшие компактные смартфоны 2026-го года 22.09.2026, 21:49

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фото: Android Central

Производители все еще выпускают модели, которыми удобно пользоваться одной рукой.

Большие экраны давно стали стандартом для смартфонов, но производители по-прежнему выпускают модели, которыми удобно пользоваться одной рукой. Android Central составил подборку из шести компактных телефонов, которые предлагают современное железо и функции без огромных габаритов.

В большинстве случаев речь идет об устройствах с экраном диагональю до 6,3 дюйма. В список вошли устройства Samsung, Google и Motorola.

На первую позицию эксперты поставили Galaxy S26. Этот флагман весит всего 167 грамма при толщине корпуса в 7.2 мм, а 6,3‑ дюймовым Dynamic AMOLED-экраном удобно пользоваться одной рукой. Он очень быстрый, автономный и будет получать обновления до 2033 года.

Тем, кто не хочет переплачивать за флагман, эксперты предлагает обратить внимание на Pixel 10a. Среди преимуществ выделяют яркий, 6,3-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц, целый день работы аккумулятора, топовое качество сборки и длительную поддержку. А основная камера на 48 Мп снимает на уровне флагманов прошлого поколения.

Для тех, кто ищет компактный корпус, но не готов отказываться от большого экрана, подойдет Galaxy Z Flip 8. В разложенном состоянии он предлагает 6,9-дюймовый дисплей, а в сложенном превращается в компактный девайс диагональю 4,1 дюйма. При этом телефон получил тот же процессор, что и Galaxy S26.

Samsung Galaxy S25 назвали лучшим компактным флагманом прошлого поколения. По сравнению с Galaxy S26 он даже немного компактнее, при этом устройство сохраняет производительность флагманского уровня, тройную камеру, защиту IP68 и семь лет обновлений.

Также обозреватели выделили Pixel 11. Это компактный флагман с упором на ИИ и фотовозможности. В базовой версии теперь предлагается 256 ГБ памяти, а внутри установлен новый чипсет Tensor G6 и 12 ГБ оперативной памяти.

Замыкает список Motorola Razr 2026. Его главным преимуществом стала сбалансированная цена, которая делает технологии складных дисплеев доступными для более широкого круга пользователей.

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