Что показала речь Трампа на Генассамблее ООН 4 22.09.2026, 20:57

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Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Анализ журналистов.

В выступлении президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в этом году не было ничего принципиально нового или неожиданного, если сравнивать с его предыдущими речами, считает корреспондент CNN Стивен Коллинсон (перевод — nv.ua).

Как пишет корреспондент, в этом году в речи Трампа не было «ярости и стремления шокировать», характерных для многих его международных выступлений. Президент США с трибуны Генассамблеи ООН задался вопросом, стоит ли ему «уничтожить» Иран, и вернулся к знакомым темам — назвал изменение климата мистификацией и похвастался мощью США, отмечает Коллинсон.

Трамп также заявил, что пришло время положить конец войне РФ против Украины, и намекнул, что может использовать новый закон о санкциях, позволяющий ему повысить пошлины на российские товары.

Президент США предупредил о возможной смене режима на Кубе и выступил против попыток регулирования ИИ, которые могли бы подорвать мощь или преимущества Америки в этой сфере, пишет корреспондент CNN.

Корреспондентка CNN Бетси Кляйн также обратила внимание, что Трамп, вероятно, отклонился от сценария в своей речи, чтобы похвалить супругу Меланию Трамп и ее инициативу Создаем будущее вместе (Fostering the Future Together), направленную на благополучие детей и их образование. Президент США заявил, что первая леди «обеспечила безопасное возвращение многих перемещенных украинских и российских детей».

Начало речи Трампа, в которой он хвастался своими достижениями в экономике, иммиграции и снижении уровня насильственных преступлений, было больше похоже на предвыборную речь, пишет корреспондентка BBC Сара Смит.

Корреспондент The Guardian Якуб Крупа отмечает, что в речи Трампа в этом году не было целенаправленной критики Европы, «что, несомненно, вызвало большое облегчение у многих европейских лидеров, присутствовавших на мероприятии или следивших за ним из-за рубежа».

Слова Трампа о европейской безопасности в контексте соглашения по Гренландии, НАТО и планам прекратить войну РФ против Украины, вероятно, будут восприняты позитивно, хотя президент США избегал конкретики, пишет журналист.

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