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Бензин по лимитам: еще два региона РФ ввели ограничения на АЗС

  • 22.09.2026, 20:23
  • 1,494
Бензин по лимитам: еще два региона РФ ввели ограничения на АЗС

Топливный кризис в России усиливается.

Калужская область и Забайкальский край пополнили список регионов, где действуют ограничения на продажу бензина. Об этом сообщили местные СМИ, передает dialog.ua.

В Калужской области со среды, 23 сентября вводится система «чет-нечет». Автомобилистам можно будет заправляться только в определенные дни (четные или нечетные) в зависимости от последней цифры номера автомобиля. Это официально подтвердил губернатор области Владислав Шапша, объяснив решение «локальными логистическими сбоями», что привело к очередям на АЗС и росту недовольства граждан.

В Забайкалье введены лимиты на продажу, а именно — не более 15 литров АИ-92 и АИ-95 на одну машину.

Сегодня в десятках российских регионов, а также на оккупированных территориях действуют ограничения на продажу топлива. Самая тяжелая ситуация в оккупированном Крыму.

И ситуация ухудшается, поскольку Украина продолжает выбивать нефтеперерабатывающие мощности страны. Только минувшей ночью украинские дроны успешно поразили НПЗ в Башкортостане и Самарской области. Перед этим был выведен из строя Московский завод, обеспечивающий топливом столичный регион.

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