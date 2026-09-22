Обязательно ли белорусам ставить в паспорт штамп о браке и разводе? 5 22.09.2026, 20:11

3,486

Объяснила специалист.

«Интересно, а обязательно ли ставить в паспорт штамп о браке и разводе?» - спросил у «Аиф» читатель Геннадий из Минского района.

Да. Отметки в паспортах граждан Беларуси о регистрации заключения или расторжения брака являются обязательными и вносятся органами ЗАГСа при регистрации акта гражданского состояния, пояснила начальник отдела ЗАГС администрации Советского района Минска Ольга Кипер.

В отметке указываются данные о супруге, дата и место регистрации. Если брак расторгнут в судебном порядке, за проставлением отметки о разводе необходимо обратиться в суд, вынесший решение о разводе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com