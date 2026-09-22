Обязательно ли белорусам ставить в паспорт штамп о браке и разводе?5
- 22.09.2026, 20:11
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Объяснила специалист.
«Интересно, а обязательно ли ставить в паспорт штамп о браке и разводе?» - спросил у «Аиф» читатель Геннадий из Минского района.
Да. Отметки в паспортах граждан Беларуси о регистрации заключения или расторжения брака являются обязательными и вносятся органами ЗАГСа при регистрации акта гражданского состояния, пояснила начальник отдела ЗАГС администрации Советского района Минска Ольга Кипер.
В отметке указываются данные о супруге, дата и место регистрации. Если брак расторгнут в судебном порядке, за проставлением отметки о разводе необходимо обратиться в суд, вынесший решение о разводе.