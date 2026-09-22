НАТО учится воевать по-новому на полигонах в странах Балтии
- 22.09.2026, 19:31
Опыт Украины заставляет альянс менять тактику прямо на учениях.
Военные НАТО в странах Балтии пытаются адаптировать тактику к реалиям современной войны, которые особенно ярко проявились в Украине. Однако учения в Латвии показали, что европейские армии пока далеки от полного перехода на новые методы ведения боевых действий, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Во время недавних учений канадской бригады НАТО датские военнослужащие, изображавшие противника, атаковали позиции испанских солдат с помощью беспилотников, а затем провели наземный штурм. Перед этим они ночью нанесли имитационные удары по районам сосредоточения войск.
«Мы не просто тренируемся. Мы отрабатываем настоящую боевую задачу», — заявил командир бригады НАТО канадский полковник Дэвид Брассар.
Датские военные активно изучают опыт России и Украины и осваивают управление дронами. Однако даже они признают, что пока не умеют полностью воспроизводить тактику, которая сформировалась на украинском фронте. Около 90% поражений целей там приходится на беспилотники, отмечает издание.
Проблемы есть и у канадских войск. Танки Leopard на учениях не имели систем обнаружения дронов и специальных средств защиты. Артиллерийские расчеты стараются разносить гаубицы на большие расстояния и глубже закапывать их в землю, чтобы снизить риск обнаружения.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также призвал альянс быстрее менять военную доктрину. «НАТО должно стать гораздо более гибким и адаптивным», — заявил он.
При этом украинские военные предлагают НАТО не просто наблюдать за их опытом, а активнее включать украинские подразделения в совместные учения. По словам руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова, без этого союзники не смогут понять, как именно изменилась война под влиянием массового применения дронов.