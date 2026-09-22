НАТО учится воевать по-новому на полигонах в странах Балтии 22.09.2026, 19:31

Опыт Украины заставляет альянс менять тактику прямо на учениях.

Военные НАТО в странах Балтии пытаются адаптировать тактику к реалиям современной войны, которые особенно ярко проявились в Украине. Однако учения в Латвии показали, что европейские армии пока далеки от полного перехода на новые методы ведения боевых действий, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Во время недавних учений канадской бригады НАТО датские военнослужащие, изображавшие противника, атаковали позиции испанских солдат с помощью беспилотников, а затем провели наземный штурм. Перед этим они ночью нанесли имитационные удары по районам сосредоточения войск.

«Мы не просто тренируемся. Мы отрабатываем настоящую боевую задачу», — заявил командир бригады НАТО канадский полковник Дэвид Брассар.

Датские военные активно изучают опыт России и Украины и осваивают управление дронами. Однако даже они признают, что пока не умеют полностью воспроизводить тактику, которая сформировалась на украинском фронте. Около 90% поражений целей там приходится на беспилотники, отмечает издание.

Проблемы есть и у канадских войск. Танки Leopard на учениях не имели систем обнаружения дронов и специальных средств защиты. Артиллерийские расчеты стараются разносить гаубицы на большие расстояния и глубже закапывать их в землю, чтобы снизить риск обнаружения.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также призвал альянс быстрее менять военную доктрину. «НАТО должно стать гораздо более гибким и адаптивным», — заявил он.

При этом украинские военные предлагают НАТО не просто наблюдать за их опытом, а активнее включать украинские подразделения в совместные учения. По словам руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова, без этого союзники не смогут понять, как именно изменилась война под влиянием массового применения дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com