Трамп: Если будет необходимо, я применю «адские санкции» против РФ15
- 22.09.2026, 19:04
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В США заявили о готовности усилить давление.
«Адские санкции» покойного сенатора Линдси Грэма могут применить против России при необходимости. В США заявили о готовности усилить давление.
Об этом заявление президента США Дональда Трампа во время выступления на 81-й сессии Генассамблеи ООН.
По словам Трампа, Вашингтон продолжает работать над прекращением войны России против Украины.
- Мы и дальше стремимся положить конец губительной войне между Россией и Украиной, которая ежемесячно уносит жизни десятков тысяч человек, - заявил президент США.
В то же время Трамп упомянул закон, расширяющий его полномочия по введению пошлин. Он отметил, что подписал документ на прошлой неделе.
- На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал новый мощный закон, принятый Конгрессом, который предоставляет мне значительные новые полномочия по введению пошлин – и, если потребуется, я ими воспользуюсь, – сказал Трамп.
Таким образом, президент США допустил применение предусмотренных законом инструментов против России, если Вашингтон сочтет это необходимым.
- Пора остановить убийства, - заявил американский лидер.
Напомним, в четверг, 17 сентября, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, предусматривающий жесткие санкции и пошлины против России и стран, помогающих ей обходить ограничения или покупать ее энергоресурсы.