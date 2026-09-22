Можно ли осенью наесться витаминами на полгода вперед? 3 22.09.2026, 18:50

2,392

Объяснила специалист.

Сколько нужно есть овощей и фруктов осенью, чтобы запаса витаминов хватило на целую зиму? Такой вопрос «АиФ» задала читательница из Орши.

Организм человека не может запастись витаминами на полгода вперед, утверждает инструктор-валеолог Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Юлия Климченко:

«Большинство витаминов (особенно водорастворимых, таких как витамин С и группа В) не накапливаются в организме. Запас можно создать только для жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), но и он ограничен. Поэтому стратегия «наесться осенью, чтобы не болеть в феврале» не работает.

Ваша задача – не создать склад, а поддерживать стабильный уровень поступления микронутриентов каждый день. Всемирная организация здравоохранения дает четкую рекомендацию: минимум 400 г овощей и фруктов в день (примерно 5 порций).

В эти 400 г входят: овощи (кроме крахмалистых, которые обладают большой калорийностью); фрукты и ягоды (свежие, замороженные или сушеные, без сахара)».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com