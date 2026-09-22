Можно ли осенью наесться витаминами на полгода вперед?3
- 22.09.2026, 18:50
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Объяснила специалист.
Сколько нужно есть овощей и фруктов осенью, чтобы запаса витаминов хватило на целую зиму? Такой вопрос «АиФ» задала читательница из Орши.
Организм человека не может запастись витаминами на полгода вперед, утверждает инструктор-валеолог Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Юлия Климченко:
«Большинство витаминов (особенно водорастворимых, таких как витамин С и группа В) не накапливаются в организме. Запас можно создать только для жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), но и он ограничен. Поэтому стратегия «наесться осенью, чтобы не болеть в феврале» не работает.
Ваша задача – не создать склад, а поддерживать стабильный уровень поступления микронутриентов каждый день. Всемирная организация здравоохранения дает четкую рекомендацию: минимум 400 г овощей и фруктов в день (примерно 5 порций).
В эти 400 г входят: овощи (кроме крахмалистых, которые обладают большой калорийностью); фрукты и ягоды (свежие, замороженные или сушеные, без сахара)».