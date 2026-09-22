На рынке недвижимости Беларуси ждут осеннего сюрприза 22.09.2026, 16:58

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Эксперты не исключают оживления в последние дни сентября.

Сентябрь рискует стать месяцем-аутсайдером по числу сделок на рынке недвижимости в этом году, считают эксперты проекта wikidom.by.

Глядя на первые три недели сентября, складывается ощущение, что рынок недвижимости удивит цифрами сделок к концу месяца, пишут эксперты. По предварительным данным Национального кадастрового агентства, минский рынок недвижимости идет по траектории на 1100 сделок за сентябрь.

Более низкая активность на рынке была зафиксирована только в январе, когда состоялось 803 сделки. В феврале их число выросло до 1154. Для сравнения: в сентябре 2025 года в Минске было заключено почти 1400 сделок.

«Как видим, «картошка и школа» победили в борьбе с банками, которые старались активно разогревать спрос на рынке жилья понижением процентных ставок по ипотеке, — пишут аналитики. — Но сработало это пока только на первичке, и то, судя по комментариям банкиров, исключительно в Минске».

В то же время в анализе подчеркивается, что сезонные факторы всегда давили на результаты этого месяца, «но в текущем году все выглядит еще хуже». Особенно если смотреть и на результаты августа, который также не показал каких-то выдающихся результатов.

Похожая ситуация наблюдается и на рынках областных центров. В Гродно, Витебске и Гомеле просадка относительно августа ожидается еще выше, чем в столице.

«В общем, с нетерпением ожидаем итоги первого осеннего месяца и надеемся на чудо в части увеличения покупательского спроса на квартиры», — констатируют эксперты.

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