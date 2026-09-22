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Покупательницу в «Евроопте» обвесили в два раза

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  • 22.09.2026, 16:23
  • 5,958
Покупательницу в «Евроопте» обвесили в два раза

И уже не в первый раз.

Жительница городского поселка Любча Новогрудского района bubnelka_mysh обратилась в Threads к руководству сети с жалобой на обслуживание.

«Уважаемый «Евроопт», - пишет она. - Обратите, пожалуйста, внимание на работу продавцов в магазинах сети в поселках. Уже не впервые столкнулась с ситуацией, когда весовой товар на кассе взвесили неверно.

Сегодня в г.п. Любча, кроме прочего, купила две конфеты «Кузнечик» весом 110 граммов. Но продавец пробила вес 350 граммов. Я засомневалась, но заплатила, не желая задерживать очередь. Чек мне не выдали. Тоже, кстати, не впервые.

Дома взвесила и обнаружила обвес. В магазине была проездом, поэтому возвращаться не стала».

Автор поста подчеркнула, что подобное происходит не в первый раз:

«Деньги, вроде, не большие, но ситуация крайне неприятная. Тем более, что это уже не впервые. Месяц назад переплатила за персики, ранее были весовые конфеты и овощи. Очень надеюсь, что такое больше не повторится».

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