«И что с этим делать?» 22.09.2026, 22:16

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Белоруска в шоке от качества обуви Marko.

Белоруска пожаловалась в Threads на шлепанцы Marko, у которых спустя несколько месяцев носки начала разрушаться подошва. Женщина переживала, что гарантия уже закончилась и чек с коробкой не сохранились, однако производитель ответил, что на производственный брак действует двухлетняя гарантия и для возврата чек не обязателен, пишет «Зеркало».

По словам пользовательницы, пару шлепанцев в стиле Birkenstock она купила в июне в магазине Marko в ТРЦ Triniti в Гродно.

Проблему женщина заметила, когда решила убрать летнюю обувь и помыть подошву. Судя по фото, на обеих подошвах появились заметные повреждения и участки, где материал начал разрушаться.

Между тем «гарантия прошла, естественно, уже», а чек, «может, в мусорке».

«И вот что с этим делать???» — написала белоруска.

На публикацию ответил официальный аккаунт Marko. В компании заявили, что по фотографии невозможно определить причину расслоения подошвы: на нее могли повлиять внешние факторы, например масло или бензин, но не исключен и производственный дефект.

В комментариях нашлись и другие покупатели, которые рассказали о похожих проблемах с подошвой обуви. Одна пользовательница написала, что носила обувь из новой коллекции полтора месяца, после чего без проблем оформила возврат, хотя чек и коробку тоже не сохранила. Другая сообщила, что ремонт похожего дефекта обошелся ей в 60 рублей.

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