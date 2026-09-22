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Зеленский назвал условие для энергетического перемирия с РФ

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  • 22.09.2026, 22:30
  • 1,880
Зеленский назвал условие для энергетического перемирия с РФ
Владимир Зеленский

Вашингтон передаст Москве украинское предложение.

Украина готова к энергетическому перемирию с Россией. Киев воздержится от ударов по вражеским энергообъектам, если Москва не будет атаковать украинскую энергетику.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

- Мы говорили об энергетическом перемирии, но я не хочу говорить о деталях, – сказал глава украинского государства.

По словам президента Украины, Вашингтон передаст Москве украинское предложение по энергетическому перемирию.

- Если мы не атакуем энергетику, то всю энергетику, это наше предложение. Но я не знаю позицию России по этому поводу, - отметил он.

Зеленский заявил, что Украина прекратит удары по российским энергообъектам, если РФ не будет наносить удары по украинской энергетике.

Глава украинского государства добавил, что сегодня не звучало о том, что Украина должна остановить удары в одностороннем порядке.

- Если вы хотите, чтобы мы не отвечали ударами по производству дизеля, нефтепереработке и тому подобное - мы не будем. Мы ответственны. Я не хочу играть в игры. Он атакует нас - мы отвечаем, - сказал президент Украины.

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