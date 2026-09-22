Американская компания Raytheon готова к производству ракет для Patriot в Украине 22.09.2026, 22:57

Об этом заявил глава Украины.

Американская компания Raytheon, производящая ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, готова к тому, чтобы их производили в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

По словам главы украинского государства, его советник Павел Палиса разговаривал с представителями Raytheon. Он добавил, что Украина попросила Трампа посодействовать ускорению процесса.

«Нам нужны лицензии, чтобы подготовить производство Patriot. Компания Raytheon готова, я попросил президента Трампа помочь с этим. Он положительно отнесся к этому», - сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина начнет этот проект в течение года или полутора лет. Он подчеркнул, что «это работа на перспективу, на будущее».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com