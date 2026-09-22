Американская компания Raytheon готова к производству ракет для Patriot в Украине
- 22.09.2026, 22:57
Об этом заявил глава Украины.
Американская компания Raytheon, производящая ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, готова к тому, чтобы их производили в Украине.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.
По словам главы украинского государства, его советник Павел Палиса разговаривал с представителями Raytheon. Он добавил, что Украина попросила Трампа посодействовать ускорению процесса.
«Нам нужны лицензии, чтобы подготовить производство Patriot. Компания Raytheon готова, я попросил президента Трампа помочь с этим. Он положительно отнесся к этому», - сказал украинский президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина начнет этот проект в течение года или полутора лет. Он подчеркнул, что «это работа на перспективу, на будущее».