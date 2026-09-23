Atlantic Council: Готовы ли русские к зиме? 2 23.09.2026, 11:10

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Фото: Exilenova+

Российские ПВО уже не справляются с ответными ударами ВСУ.

Украина готовится к еще одной тяжелой зиме под ударами российских ракет и дронов. Однако на этот раз Москва сама может столкнуться с последствиями зимней кампании. Украинские возможности заметно выросли, а российская ПВО не способна надежно прикрыть огромную территорию страны, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

20 сентября Украина нанесла по Москве самый крупный за всю войну удар. В результате серьезно пострадал столичный нефтеперерабатывающий завод. Это стало очередным свидетельством уязвимости российских объектов, которые прежде считались защищенными от атак.

Украинские дальнобойные дроны в течение 2026 года регулярно поражали российские НПЗ, предприятия военной промышленности и логистические объекты. Удары по нефтяной инфраструктуре уже привели к дефициту бензина в ряде регионов России и спровоцировали наиболее серьезный топливный кризис за многие годы.

Теперь перед Кремлем возникает новая проблема. Если Киев зимой сосредоточится не только на военных объектах, но и на российской энергетической и гражданской инфраструктуре, последствия могут оказаться особенно тяжелыми. Россия территориально значительно больше Украины, и Москва не располагает достаточным количеством средств ПВО, чтобы закрыть все потенциальные цели.

«Русская зима обычно еще длиннее и холоднее украинской», — пишут авторы.

При этом Россия сама готовит масштабную воздушную кампанию против Украины. Российское Минобороны уже пообещало украинцам зимний «мороз», а Москва наращивает производство баллистических ракет и новых реактивных дронов.

Но теперь часть российских граждан может впервые столкнуться с теми же проблемами, которые украинцы переживают уже четвертую зиму подряд — отключениями электричества, повреждением инфраструктуры и холодом.

«Если предстоящая зима принесет беспрецедентные страдания, многие могут начать спрашивать себя, нужна ли им вообще эта война», — отмечают авторы.

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