«Белтелеком», за что я плачу 50 рублей каждый месяц?» 14 23.09.2026, 11:40

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Служба поддержки две недели не реагирует на обращения.

Пользователь Threads vanichkayo рассказал о проблеме, на которую уже неоднократно жаловались абоненты компании «Белтелеком».

«Белтелеком», это вообще нормально? – пишет он. - Плачу около 50 рублей в месяц за интернет, где заявлена скорость до 500 Мбит/с. По факту интернет работает настолько отвратительно, что иногда проще включить мобильный интернет на телефоне — он работает намного лучше.

Невозможно нормально смотреть фильмы, сериалы и YouTube — постоянные загрузки и тормоза. Даже обычные страницы открываются с задержкой, а скачать какой-нибудь файл — отдельное испытание.

Самое интересное — проблема длится уже почти две недели. За это время я дважды звонил в поддержку. Каждый раз ответ один: «Заявка зафиксирована».

Хорошо, заявка зафиксирована. А интернет когда будет нормально работать?

При этом платить за услугу мы продолжаем исправно.

Просто уйти к другому оператору тоже не вариант — в нашем населённом пункте другой оператор подключить не может.

Поэтому вопрос к «Белтелекому»: за что я плачу около 50 рублей каждый месяц?»

Некоторые пользователи соцсети посоветовали подключить модем к телевизору с помощью провода. На это автор поста задал встречный вопрос: №Как подключить провод к телефону или планшету?»

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